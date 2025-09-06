Шарль Леклер: «С точки зрения чистой скорости у «Феррари», к сожалению, нет шансов на победу в Монце. Но я буду верить до конца»

Леклер сомневается в шансах выиграть в Монце.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер считает, что ему будет очень трудно победить на домашнем для команды Гран-при Италии.

Леклер, который закончил квалификацию с 4-м результатом, отметил, что у «Феррари» вряд ли получится навязать борьбу двум пилотам «Макларена », а также Максу Ферстаппену на «Ред Булл ».

«С точки зрения чистой скорости у нас, к сожалению, нет шансов на победу. Думаю, что оба «Макларена» и «Ред Булл» Макса были слишком быстры на длинной дистанции в пятницу. С другой стороны, учитывая возможность на старте и нашу максимальную скорость [шансы на победу могут появиться]…но это в любом случае будет очень тяжело.

При этом в прошлом в Монце и правда случались особенные гонки с непредсказуемым результатом [победы Гасли в 2020-м и Риккардо в 2021-м]. Опять же, я буду верить до самого конца, а там посмотрим, что мы сможем сделать. Но если судить по чистой скорости болидов, я не верю, что мы можем выиграть», – рассказал Леклер.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й