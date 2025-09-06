Леклер стартует 4-м на Гран-при Италии, Хэмилтон – 10-м

«Феррари » не попала в топ-3 квалификации к домашнему Гран-при Италии.

Шарль Леклер завершил сессию на четвертой позиции, Льюис Хэмилтон – на пятой.

Семикратный чемпион «Формулы-1» потеряет пять позиций на решетке и стартует десятым. Гонка станет первой в Монце для британца в составе Скудерии.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Ферстаппен побил рекорд круга в Италии, принадлежавший Хэмилтону. Перед Гран-при Льюис написал: «Какой лучший круг в истории Монцы?»