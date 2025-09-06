Льюис Хэмилтон: «Очень доволен прогрессом. В гонке нужно найти способ прорваться наверх»

Хэмилтон надеется отыграться в гонке в Монце.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, а также рассказал о целях на завтрашнюю гонку.

Из-за штрафа Хэмилтон начнет заезд с 10-й позиции и надеется прорваться вперед.

«Я очень, очень доволен прогрессом, которого мы достигли. В особенности если говорить о моей стороне боксов – я намного увереннее провел предыдущий уик-энд, а здесь нам удалось еще прибавить, и я был совсем рядом [с Леклером], в пределах 0,1 секунды. Так что нам нужно продолжать работать и стремиться прогрессировать.

Выступать в Монце, будучи гонщиком «Феррари » — это нечто невероятное. Если честно, я даже не могу подобрать слова, чтобы это описать. Фанаты просто прекрасны. Эта энергетика, которую мы чувствуем еще со среды – это что-то особенное. Ты выезжаешь из боксов, подъезжаешь к первому повороту, и повсюду на трибунах видишь только красные цвета.

Не знаю, какого результата мы можем добиться в завтрашней гонке, но мне нужно найти способ прорваться наверх», – рассказал Хэмилтон.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й