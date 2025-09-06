  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Шарль Леклер: «Если завтра «Феррари» все-таки выиграет, я буду чрезвычайно удивлен»
1

Шарль Леклер: «Если завтра «Феррари» все-таки выиграет, я буду чрезвычайно удивлен»

Леклер сомневается в шансах выиграть в Монце.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, а также поделился мнением о своих шансах на победу в гонке с учетом старта с четвертой позиции.

«Мой первый круг – ненавижу слово идеальный, и я не думаю, что хоть один гонщик хоть когда-то проезжал действительно идеальный круг, – но я думаю, что он был максимально близок к тому, как бы я хотел проехать круг в квалификации. И я сразу понимал, что во второй попытке мне будет очень трудно побить это время. Так и вышло.

Когда я увидел, что Макс вышел вперед, я сразу понял, что во второй попытке, как это обычно и бывает в третьем сегменте, нужно будет рисковать сильнее. Но я знал, что уже сильно рисковал в первой попытке, так что на втором круге я попробовал рискнуть еще чуть сильнее, но из этого ничего не вышло.

Я ни о чем не жалею, поскольку считаю, что эта позиция – максимум, на что мы могли рассчитывать. Но да, разумеется, когда видишь себя на первой позиции, то начинаешь верить, но потом тебя настигает реальность.

Прошлогодняя победа была близка к невозможной. У нас была другая стратегия в сравнении с конкурентами, что и помогло нам победить. Думаю, что победить в этом году будет еще сложнее, поскольку теперь все лучше понимают, какую стратегию выбирать. Так что выиграть за счет альтернативной стратегии будет еще сложнее. Если завтра мы все-таки выиграем, я буду чрезвычайно удивлен. Но, никогда не говори никогда», – рассказал Леклер.

Гран-при Италии-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
Гран-при Италии
logoФеррари
logoФормула-1
logoШарль Леклер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Ферстаппен установил рекорд «Ред Булл» по количеству поулов в «Ф-1»
сегодня, 20:29
Гран-при Италии-2025. Стартовый порядок. Гонка – в воскресенье в 16:00
сегодня, 20:05
Фернандо Алонсо: «Доволен результатом, мы не ожидали попасть в третий сегмент квалификации»
сегодня, 18:49
Ландо Норрис: «Шанс на победу есть, но «Макларен» не ожидает легкую гонку, как на некоторых трассах»
1сегодня, 18:06
Лиам Лоусон: «Круг был испорчен, когда я попал в грязный воздух и вышел за пределы трассы»
сегодня, 18:03
Шарль Леклер: «С точки зрения чистой скорости у «Феррари», к сожалению, нет шансов на победу в Монце. Но я буду верить до конца»
2сегодня, 18:01
Маттиа Бинотто: «Хюлькенберг действовал слишком консервативно»
сегодня, 17:54
Джордж Расселл об изменении результатов команд: «Порой кажется, что в этом сезоне не так уж много смысла и логики»
1сегодня, 17:50
Ландо Норрис: «Я не дал себе шанс на поул – ошибки поставили в затруднительное положение, все зависело от последнего круга»
1сегодня, 17:49
Нико Хюлькенберг: «Испортил круг во время первой попытки и оказался уязвимым»
сегодня, 17:48
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
2 сентября, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
11 сентября, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
11 сентября, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото