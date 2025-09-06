Шарль Леклер: «Если завтра «Феррари» все-таки выиграет, я буду чрезвычайно удивлен»

Леклер сомневается в шансах выиграть в Монце.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Италии, а также поделился мнением о своих шансах на победу в гонке с учетом старта с четвертой позиции.

«Мой первый круг – ненавижу слово идеальный, и я не думаю, что хоть один гонщик хоть когда-то проезжал действительно идеальный круг, – но я думаю, что он был максимально близок к тому, как бы я хотел проехать круг в квалификации. И я сразу понимал, что во второй попытке мне будет очень трудно побить это время. Так и вышло.

Когда я увидел, что Макс вышел вперед, я сразу понял, что во второй попытке, как это обычно и бывает в третьем сегменте, нужно будет рисковать сильнее. Но я знал, что уже сильно рисковал в первой попытке, так что на втором круге я попробовал рискнуть еще чуть сильнее, но из этого ничего не вышло.

Я ни о чем не жалею, поскольку считаю, что эта позиция – максимум, на что мы могли рассчитывать. Но да, разумеется, когда видишь себя на первой позиции, то начинаешь верить, но потом тебя настигает реальность.

Прошлогодняя победа была близка к невозможной. У нас была другая стратегия в сравнении с конкурентами, что и помогло нам победить. Думаю, что победить в этом году будет еще сложнее, поскольку теперь все лучше понимают, какую стратегию выбирать. Так что выиграть за счет альтернативной стратегии будет еще сложнее. Если завтра мы все-таки выиграем, я буду чрезвычайно удивлен. Но, никогда не говори никогда», – рассказал Леклер.

