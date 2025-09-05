Льюис Хэмилтон: «Если за счет тактики раздачи слип-стрима Леклер получит шанс на поул, я с радостью помогу»

Хэмилтон готов помочь Леклеру в квалификации в Монце.

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон рассказал о том, что будет рад оказать помощь Шарлю Леклеру в квалификации к Гран-при Италии .

Льюис отметил, что команда пока не обсуждала с гонщиками тактику раздачи друг другу слип-стрима для повышения скорости на прямых, но что он готов оказать помощь напарнику.

Хэмилтона ждет штраф в 5 позиций на стартовой решетке, в связи с чем он не претендует на самые высокие места.

«Нет, мы пока это не обсуждали. Но я знаю, что «Феррари» много лет пользуется таким приемом. На моей памяти, так действовали еще Кими Райкконен и Фелипе Масса, когда я только начинал гоняться.

Такая тактика действительно может принести пользу. Однако лично мне раньше казалось, что это довольно рискованно, и в конечном счете вы жертвуете одним гонщиком в пользу другого. Так что я пока не знаю, будет ли «Феррари» использовать данную тактику в предстоящей квалификации.

Тем не менее, если за счет тактики раздачи слип-стрима Шарль получит шанс [выиграть поул], я с радостью помогу ему и возьму на себя эту роль», – рассказал Хэмилтон.

Выступления за «Феррари» – боль. И, похоже, Леклер упивается страданиями