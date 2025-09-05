Йос Ферстаппен ответил отцу Переса: «Что за болван. Серхио всегда получал одинаковое оборудование»

Отец Ферстаппена ответил на заявления Переса-старшего.

Бывший пилот «Формулы-1» Йос Ферстаппен , отец лидера «Ред Булл» Макса Ферстаппена , отреагировал на высказывания Антонио Переса Гарибая, мексиканского политика и отца Серхио Переса .

Перес-старший заявил, что его сын, выступавший с Максом в «Ред Булл », сделал нидерландца чемпионом мира и сам выиграл бы титул в 2024-м, если бы получил «болид, который заслуживал».

«Что за болван. Он всегда получал одинаковое оборудование. Ему просто нужно было давить на газ», – написал Йос.

Отец Переса: «Чеко сделал Ферстаппена чемпионом. Он удержал позади восьмикратного чемпиона Хэмилтона»

