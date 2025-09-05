Оскар Пиастри: «Хотел бы увеличить отрыв от Норриса»

Пиастри не намерен менять подход в оставшихся гонках сезона-2025.

Пилот «Макларена » высказался о борьбе за титул с Ландо Норрисом после схода британца на Гран-при Нидерландов.

«Все довольно просто: я и мои инженеры пытаемся выжать максимум из машины и из моего пилотажа – и будь я первым или последним, это не изменится.

Ты всегда пытаешься выжать максимум из своих возможностей, особенно с точки зрения настроек. Не собираюсь замедлять машину. Так что для меня ничего не изменится. Даже подход к рискованным маневрам.

Я бы все же хотел увеличить отрыв, потому что впереди много этапов, а более уверенное лидерство куда лучше», – заявил Пиастри .

