Оскар Пиастри: «Хотел бы увеличить отрыв от Норриса»
Пиастри не намерен менять подход в оставшихся гонках сезона-2025.
Пилот «Макларена» высказался о борьбе за титул с Ландо Норрисом после схода британца на Гран-при Нидерландов.
«Все довольно просто: я и мои инженеры пытаемся выжать максимум из машины и из моего пилотажа – и будь я первым или последним, это не изменится.
Ты всегда пытаешься выжать максимум из своих возможностей, особенно с точки зрения настроек. Не собираюсь замедлять машину. Так что для меня ничего не изменится. Даже подход к рискованным маневрам.
Я бы все же хотел увеличить отрыв, потому что впереди много этапов, а более уверенное лидерство куда лучше», – заявил Пиастри.
Расклады на «Ф-1» перед Гран-при Италии – «Феррари», может, хоть сейчас?!
Опубликовал: Тимофей Поршнев
Источник: Crash.net
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости