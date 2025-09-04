Лео Туррини: «Хэмилтон врезался в стену из-за двух капель воды – единственный из всех гонщиков в Нидерландах»

Туррини озадачен новым провалом Хэмилтона в «Феррари».

Итальянский журналист Лео Туррини отреагировал на аварию пилота «Феррари» Льюиса Хэмилтона на Гран-при Нидерландов .

«Нет смысла вокруг да около. Не вина Хэмилтона, что «Феррари» построила неудачную машину. Но Хэмилтон виноват, что врезался в стену из-за двух капель воды – единственный из всех гонщиков на трассе.

И снова возникает главный вопрос, который я не так давно поднимал: Льюис верит по-прежнему? Верит ли он, что все еще способен стать главным героем «Ф-1»? Или же он уже мысленно отключился, пресыщенный славой и деньгами?

Возможно, намек на ответ появится в Монце через несколько дней. Безусловно, итоги операции «Баронет» (которую я в свое время поддержал – каждому свое) удручают. Очень удручают», – признался эксперт.

