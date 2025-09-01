  • Спортс
  • Авто
  • Новости
  • Гюнтер Штайнер об аварии Хэмилтона: «Судя по всему, под давлением способен сломаться каждый – даже Льюис»
19

Гюнтер Штайнер об аварии Хэмилтона: «Судя по всему, под давлением способен сломаться каждый – даже Льюис»

Штайнер высказался об аварии Хэмилтона в Зандворте.

Бывший руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о причинах, которые могли привести к ошибке и аварии Льюиса Хэмилтона на Гран-при Нидерландов.

«Обычно Льюис был известен тем, что почти не ошибается. Благодаря этому он выиграл так много титулов, потому что был очень стабилен.

И я не знаю, что случилось теперь. Все дело в давлении? Ну, что бы это ни было, это была очень странная ошибка в исполнении Хэмилтона, как мне кажется. И это вообще был очень странный инцидент

Не знаю, что там случилось, но, судя по всему, под давлением способен сломаться каждый – даже Льюис Хэмилтон. И теперь и сам Льюис чувствует давление, потому что в «Феррари» Шарль Леклер стабильно его опережает. И мне кажется, что корнями эта проблема уходит еще в момент объявления о переходе.

Все эти разговоры о том, что переход семикратного чемпиона «Формулы-1» в «Феррари» – это круто. Да я и сам об этом говорил. И «Феррари» в то время была на подъеме, в прошлом сезоне они выступали очень хорошо – как минимум во второй половине чемпионата. Это был один из их лучших сезонов за последние годы.

И на фоне всего этого все, в первую очередь фанаты, сразу начали думать о том, что скоро мечта [о чемпионском титуле] осуществится. Что Льюис Хэмилтон переходит в «Феррари» и приносит команде титул, а сам становится восьмикратным чемпионом. И потом всего этого не происходит», – рассказал Штайнер.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoФормула-1
logoФеррари
logoХаас
logoЛьюис Хэмилтон
logoГюнтер Штайнер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости автоспорта в любимой соцсети
Главные новости
Гран-при Италии-2025. Расписание трансляций
34 минуты назад
Макс Ферстаппен: «Я уже добился большего, чем когда-либо мечтал. Не знаю, смогу ли выиграть пятый титул»
2сегодня, 18:17
Заявка Таиланда на проведение Гран-при «Ф-1» оказалась под угрозой после снятия с должности премьер-министра страны (RaceFans)
сегодня, 17:10
MotoGP. Морбиделли продлил контракт с «ВР46» на сезон-2026
сегодня, 16:31
Лоран Мекьес: «Разумеется, Аджару разрешено атаковать Ферстаппена»
4сегодня, 16:04
Фредерик Вассер: «Никто не знает, что ждет нас в сезоне-2026. Как никто не мог предсказать скорость «Брауна» в 2009 году»
8сегодня, 15:45
Алекс Данн выступит за «Макларен» в 1-й практике перед Гран-при Италии
1сегодня, 15:27
Петер Байер: «Скорее я полечу на луну, чем Ферстаппен перейдет в «Рейсинг Буллз»
6сегодня, 15:15
Гельмут Марко о сходе Норриса в Зандворте: «Боюсь, что дело сделано и вопрос титула решен в пользу Пиастри»
10сегодня, 14:32
«Я просто не могу этого понять. Очень жаль». Ральф Шумахер – о потере Гран-при Нидерландов места в календаре «Ф-1»
2сегодня, 14:21
Ко всем новостям
Последние новости
Финал чемпионата по дрифту RDS Open пройдет 6-7 сентября в Казани
сегодня, 12:21Фото
Цареградцев стал лидером сезона RDS GP после первой победы в 2025 году
вчера, 10:57
Где смотреть Гран-при Италии-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
1вчера, 08:30
Шестой этап российской RDS GP пройдет на трассе «Игора Драйв» в конце августа
25 августа, 11:48Фото
Где смотреть Гран-при Нидерландов-2025, Формула-1 — онлайн, прямые трансляции гонки и квалификации, Formula 1
25 августа, 06:19
В начале августа в России завершился первый федеральный автопробег «Путь»
19 августа, 14:47
В Красноярске завершился шестой этап «Открытого чемпионата РДС» по дрифту
19 августа, 13:01Фото
Этап чемпионата по дрифту RDS Open пройдет в Красноярске 16 и 17 августа
12 августа, 10:27
Тимофей Добровольский одержал первую победу в RDS GP на «Красном кольце»
111 августа, 18:44Фото
Экипаж Вартаняна и Булатова впервые выиграл гонку REC на новом суперкаре «Ауди», став четвертым победителем в сезоне
11 августа, 16:55Фото