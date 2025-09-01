Гюнтер Штайнер об аварии Хэмилтона: «Судя по всему, под давлением способен сломаться каждый – даже Льюис»

Штайнер высказался об аварии Хэмилтона в Зандворте.

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер поделился мнением о причинах, которые могли привести к ошибке и аварии Льюиса Хэмилтона на Гран-при Нидерландов.

«Обычно Льюис был известен тем, что почти не ошибается. Благодаря этому он выиграл так много титулов, потому что был очень стабилен.

И я не знаю, что случилось теперь. Все дело в давлении? Ну, что бы это ни было, это была очень странная ошибка в исполнении Хэмилтона, как мне кажется. И это вообще был очень странный инцидент

Не знаю, что там случилось, но, судя по всему, под давлением способен сломаться каждый – даже Льюис Хэмилтон. И теперь и сам Льюис чувствует давление, потому что в «Феррари» Шарль Леклер стабильно его опережает. И мне кажется, что корнями эта проблема уходит еще в момент объявления о переходе.

Все эти разговоры о том, что переход семикратного чемпиона «Формулы-1» в «Феррари» – это круто. Да я и сам об этом говорил. И «Феррари» в то время была на подъеме, в прошлом сезоне они выступали очень хорошо – как минимум во второй половине чемпионата. Это был один из их лучших сезонов за последние годы.

И на фоне всего этого все, в первую очередь фанаты, сразу начали думать о том, что скоро мечта [о чемпионском титуле] осуществится. Что Льюис Хэмилтон переходит в «Феррари» и приносит команде титул, а сам становится восьмикратным чемпионом. И потом всего этого не происходит», – рассказал Штайнер.

«Феррари» – это депрессия: Хэмилтон ошибся и разбил машину, а Леклера вынес «Мерседес»