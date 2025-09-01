Ральф Шумахер: «Звучит странно, но сход поможет Норрису выиграть титул»

Ральф Шумахер позитивно оценил сход Норриса в Зандворте.

Эксперт немецкого Sky и бывший пилот «Ф-1» Ральф Шумахер поделился мнением о сходе Ландо Норриса на Гран-при Нидерландов.

«Как бы безумно это ни звучало, но сход отчасти снимает с него давление. Он сошел не по своей вине: теперь ему остается только бороться и надеяться, что на трассе удастся вернуть очки. И, возможно, ему понадобится немного удачи.

[Благодаря сходу] с него упала основная часть давления [и теперь Норрис может выиграть титул]. Знаю, звучит странно, но на ментальном уровне это ему поможет», – считает эксперт.

