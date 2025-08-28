Берни Экклстоун: «Если Ферстаппен перейдет в «Феррари», это станет концом его карьеры»

Экклстоун призвал Ферстаппена избегать «Феррари».

Бывший руководитель «Формулы-1» Берни Экклстоун высказался о том, может ли лидер «Ред Булл» Макс Ферстаппен в будущем оказаться в Скудерии.

«Если он перейдет в «Феррари », это станет концом его карьеры. Будем надеяться, что этого не случится», – заявил 94-летний британец.

Экклстоун считает, что четырехкратному чемпиону мира не стоит переживать за свое будущее – даже в случае ухода из «Ред Булл»:

«Он всегда может превратить хорошую команду в коллектив победителей».

Берни также поделился рекомендациями для «Феррари»:

«Нужно выбрать перспективного пилота. Я бы пригласил бразильца Бортолето, который, на мой взгляд, станет очень сильным гонщиком, или Изака Аджара.

Бортолето сделает свое дело. Дайте ему подходящий болид, и тогда посмотрим».

