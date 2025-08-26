Пьер Гасли: «Чем больше мы с Бриаторе работаем, тем сильнее связь. Флавио – настоящий лидер, даже небо не предел для него»

Гасли выделил лидерские качества своего босса Бриаторе.

Пилот «Альпин» Пьер Гасли сообщил, что устанавливает личные отношения с исполнительным советником команды Флавио Бриаторе .

«Чем больше мы работаем вместе, тем сильнее связь. Сейчас мы начали узнавать чуть больше друг о друге в личном плане. Он пригласил меня на свою яхту, я провел там какое-то время. Здорово познакомиться с его видением, понять, чего он хочет от команды. Он очень успешный бизнесмен, и у него есть богатый опыт в «Ф-1», но также и за пределами «Ф-1». Он настоящий лидер.

В конце концов, именно этого я хочу – я хочу побеждать, а не просто участвовать в «Ф-1». И я хочу выстроить команду, которая способна предоставить мне машину для борьбы за победы. Разумеется, другие команды тоже этого хотят, однако их устраивает роль середняка, такова реальность. У Флавио нет никаких ограничений – даже небо не предел для Флавио», – заявил француз.

Пьер также отметил, что с оптимизмом ожидает сезон-2026:

«Будет совершенно новый регламент, и, к счастью, из-за нынешней ситуации у нас будет больше времени в аэротрубе, чем у других команд. Сменится моторист, к этому надо будет приспособиться, но мы знаем, что на бумаге у нас хорошие позиции перед следующим сезоном.

Лично я просто хочу продраться через сезон-2025, сохранить мотивацию. Мне нужно выкладываться по полной каждый раз, когда я сажусь за руль.

Можно искать личные вызовы, чтобы сохранять мотивацию, а также выстраивать команду – в следующем году это будет важно, если болид позволит сражаться за места в топ-5, подиумы или победы».

