Питер Уиндзор: «Леклер – именно тот, кто нужен новому «Ред Булл». Шарль идеально подошел бы машине»

Уиндзор назвал Леклера идеальным пилотом для «Ред Булл».

Журналист и бывший менеджер команд «Формулы-1» Питер Уиндзор ответил на вопрос о том, стоит ли Шарлю Леклеру рассмотреть переход из «Феррари» в «Ред Булл ».

«Считаю, в «Феррари» он скорее растерян, чем чувствует себя комфортно. Но я полностью согласен – я бы с удовольствием посмотрел на него в «Ред Булл» или в «Мерседесе », в одной из более дисциплинированных британских команд вроде «Макларена », если там когда-нибудь освободится место. Думаю, это было бы фантастикой.

На самом деле больше всего мне хотелось бы посмотреть на него в «Ред Булл». Было бы потрясающе увидеть его в обновленном «Ред Булл», под руководством Лорана Мекьеса. В случае ухода Макса [Ферстаппена] в «Астон Мартин » или даже в «Мерседес» Леклер идеально подошел бы этой машине.

Именно такой талант нужен новой команде. Пусть он наконец перестанет играть «хорошего мальчика» в «Феррари» – это было бы по-настоящему интересно», – сообщил эксперт на своем ютуб-канале.

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