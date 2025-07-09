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  • Экс-комментатор «Ф-1» Олаф Мол: «По слухам, изначально сегодня утром Хорнер хотел провести совещание, чтобы понять, сможет ли он избавиться от Гельмута Марко»
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Экс-комментатор «Ф-1» Олаф Мол: «По слухам, изначально сегодня утром Хорнер хотел провести совещание, чтобы понять, сможет ли он избавиться от Гельмута Марко»

Экс-комментатор Мол заявил, что Хорнер хотел избавиться от Марко.

Бывший комментатор «Формулы-1» на нидерландском телевидении Олаф Мол поделился информацией о возможных причинах увольнения Кристиана Хорнера из «Ред Булл».

По словам Мола, Хорнер намеревался попробовать убрать Гельмута Марко из руководства команды.

«Дым рассеялся и стало понятно, что Кристиан Хорнер после утренних новостей действительно покинул «Ред Булл».

Вероятно, его уход будет иметь серьезные последствия для «Ред Булл», а руководить командой теперь будет Лоран Мекьес. Который переходит из «Рейсинг Буллз», а ранее имел опыт работы в нескольких командах, в том числе в «Феррари».

Было ли решение уволить Хорнера принято ради того, чтобы успокоить лагерь Ферстаппена? Тем самым в «Ред Булл» как бы показывают, что никто не может быть важнее команды. И что ради того, чтобы привнести в команду мир, они готовы уволить даже Хорнера. Притом, что различные конфликты возникали еще в прошлом сезоне.

По слухам, изначально сегодня утром Хорнер хотел провести совещание, чтобы понять, сможет ли он избавиться от Гельмута Марко.

Но это бы вряд ли понравилось Ферстаппену. Хотя я правда не знаю, связаны ли эти вещи или нет. Но это могло быть сделано, чтобы дать понять Ферстаппену, что руководство компании на его стороне. И это, вероятно, немного успокоит ситуацию в отношении возможного ухода Ферстаппена из «Ред Булл», – рассказал Мол.

Сенсация в «Ф-1»: «Ред Булл» уволил бессменного шефа команды. Что?!

Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: GP Blog
logoМакс Ферстаппен
logoКристиан Хорнер
logoФормула-1
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logoГельмут Марко
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