Макс Ферстаппен: «С учетом всех событий в гонке пятое место – это лучший результат, на который мы могли рассчитывать»

Ферстаппен оценил свое выступление на «Сильверстоуне».

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен подвел итоги Гран-при Великобритании , отметив, что с учетом отсутствия стабильности болида и нехватки прижимной силы в любом случае вряд ли бы смог добиться чего-то большего, чем 5-е место, на котором он закончил гонку.

«Честно говоря, я не знал, чего ожидать, но гонка была очень трудной с самого первого круга. Было очень трудно подобрать баланс между медленными и скоростными поворотами, у меня не получалось этого сделать.

К тому же, износ промежуточных шин на нашей машине был слишком сильным, особенно в сравнении с «Маклареном» -тут соперники снова были просто на другом уровне.

Ну и, конечно, мой разворот, который также осложнил ситуацию. При этом, откатившись на десятое или около того место, мне все равно не хватало скорости, чтобы обгонять соперников – и вот это вызывает беспокойство.

Однако мы действовали по правильной стратегии, принимали правильные решения, сохраняли спокойствие, старались как можно дольше оставаться на трассе на промежуточных шинах. Что, опять же, оказалось правильным решением, что в итоге позволило нам финишировать пятыми. Хотя оглядываясь назад мы понимаем, что с учетом всех событий в гонке пятое место – это лучший результат, на который мы могли рассчитывать», – рассказал Ферстаппен.

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