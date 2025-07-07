Шарль Леклер извинился перед Сайнсом: «В эпизоде в «Стоу» вина лежит на мне»

Леклер извинился перед Сайнсом за контакт в гонке на «Сильверстоуне».

Пилот «Феррари» Шарль Леклер прокомментировал два эпизода плотной борьбы со своим бывшим напарником по команде Карлосом Сайнсом на Гран-при Великобритании .

В первом случае Леклер считает, что действовал агрессивно, но в рамках правил. Однако признал свою вину за случившееся во втором эпизоде.

Леклер, только выехавший на влажную трассу на сликах, не успел достаточно хорошо прогреть шины и его снесло в сторону в повороте «Стоу». Как выяснилось потом в повторе с бортовой камеры на болиде Карлоса Сайнса , в момент сноса между болидами «Феррари » и «Уильямса » произошел контакт, поскольку Сайнс как раз пытался воспользоваться ситуацией и обогнать соперника.

В результате, на поврежденной машине, Сайнс откатился на 12-е место, на котором и финишировал.

«Мой маневр был агрессивным, но я о нем не жалею. Мне нужно было действовать именно так. Это было единственным местом на трассе, где я мог совершить обгон.

Однако в «Стоу» это была ошибка с моей стороны. Очевидно, что в том эпизоде вина была на мне. Поэтому после гонки я пошел к Карлосу, чтобы извиниться. Я знаю, что тот инцидент стоил ему попадания в очковую зону и мне жаль, что так вышло», – рассказал Леклер.

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