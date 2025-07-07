Шарль Леклер о подиуме Хюлькенберга: «Когда на экране я увидел «Заубер» на третьем месте, то подумал – какого черта там у них происходит? Поздравляю Нико»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал, что был очень удивлен, когда в конце гонки увидел «Заубер» Нико Хюлькенберга на третьей позиции в классификации.
Леклер из-за не оправдавшегося риска со стратегией провел не лучшую гонку и, по его словам, имел возможность следить за борьбой лидеров на экранах в конце заезда.
«Мне было интересно, кто это был – Габриэл или Нико? Я уже ехал сам по себе, почти на последнем месте, так что на последних кругах у меня была возможность посматривать на большие экраны на автодроме.
Когда я увидел «Заубер» на третьем месте, то подумал – какого черта там происходит? Оказалось, это был Нико. Я его поздравляю. Он, должно быть, провел просто потрясающую гонку», – рассказал Леклер.
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