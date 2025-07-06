Гельмут Марко: «Ред Булл» подготовился к сухой гонке. Надо признать превосходство «Макларена»

Марко сообщил о неидеальных настройках «Ред Булл» в Сильверстоуне.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко прокомментировал пятое место Макса Ферстаппена на дождевом Гран-при Великобритании .

«Мы подготовились к сухой гонке. Поэтому в целом настройки на гонку не были идеальными. Лучшее время в квалификации было показано благодаря Ферстаппену и рискованным настройкам.

Но, как мы увидели, гонка сложилась неудачно. Думаю, надо просто признать превосходство «Макларена » и тот факт, что к нему очень и очень тяжело даже приблизиться в этом сезоне», – подчеркнул Марко в эфире ServusTV.

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