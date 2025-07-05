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Шарль Леклер: «Не хочу вдаваться в детали, но с машиной есть странная проблема, из-за которой с ней приходится бороться»

Леклер рассказал о наличии проблемы с болидом.

Пилот «Феррари» Шарль Леклер подвел итоги квалификации к Гран-при Великобритании, отметив, что у его болида есть специфическая проблема, с которой ему приходится бороться в условиях пустых баков.

«К сожалению, оглядываясь на квалификацию – с учетом того, что квалификационный темп обычно был моей сильной стороной, я вижу довольно много квалификаций, в которых я бы хотел вернуться назад во времени и что-то сделать. Потому что каждый раз с началом третьего сегмента что-то происходит и я не могу включиться на максимуме.

В данный момент я могу сказать, что провел хорошую, но не отличную квалификацию. И, опять же, квалификации были моей сильной стороной, так что я не могу быть доволен тем уровнем выступлений, который сейчас демонстрирую.

Да, у нас есть проблемы. Сегодня, начиная со второго сегмента, мне пришлось бороться с одной проблемой в машине. Хотя это не оправдание, я должен выступать лучше.

Надеюсь, что в гонке смогу перевернуть ситуацию. Но с учетом старта с 6-й позиции это будет трудно. Потому что каждый раз, когда на старте нам нужно отыгрывать позиции и прорываться вперед, к тому моменту, как нам удается это сделать, люди, которые в этом время были на чистой трассе, получают перед нами преимущество. Так что нам нужно прибавлять в квалификациях.

Что касается проблемы с машиной, то она довольно специфическая. Она не связана с балансом машины или с нехваткой сцепления с трассой, ничего такого. Не хочу вдаваться в детали, но это довольно странная проблема, из-за которой с машиной приходится бороться. Особенно сильно она проявляется в скоростных поворотах. Надеюсь, мы сможем ее устранить.

Хорошая новость в том, – если это можно так назвать, – что в завтрашней гонки подобных проблем у нас вообще не будет, я в этом абсолютно уверен», – рассказал Леклер.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: ESPN F1
logoФеррари
Гран-при Великобритании
logoФормула-1
logoШарль Леклер
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