Макс Ферстаппен: «Надеюсь на захватывающую гонку с борьбой между многими командами»

Ферстаппен рассчитывает на непредсказуемый заезд «Ф-1» в Сильверстоуне.

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул к Гран-при Великобритании и отметил сильные и слабые стороны команд перед воскресной гонкой.

«Вчера было довольно тяжело, все выглядело не очень, однако сегодняшние изменения сильно помогли. Я думал, что в квалификации мы будем близки, но не совсем в борьбе – до последнего круга, когда все сошлось воедино. Баланс стал немного более приятным, и я смог держаться.

Мы выбрали конфигурацию с более низкой прижимной силой и, естественно, были быстрее на прямых. В поворотах приходилось труднее.

Новое днище сработало хорошо – не знаю, какая прибавка, но оно точно сработало. Все стараются как могут, чтобы улучшить эффективность болида.

Интересно, что «Феррари » невероятно быстра в поворотах, но медленнее на прямых. «Макларен » где-то посередине, а мы невероятно быстры на прямых, но медленные в поворотах.

Все может сложиться довольно любопытно. Надеюсь на захватывающую гонку с борьбой между многими командами», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».

Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й

Макс Ферстаппен: «Поул – большой импульс для «Ред Булл»