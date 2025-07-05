Макс Ферстаппен: «Надеюсь на захватывающую гонку с борьбой между многими командами»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен завоевал поул к Гран-при Великобритании и отметил сильные и слабые стороны команд перед воскресной гонкой.
«Вчера было довольно тяжело, все выглядело не очень, однако сегодняшние изменения сильно помогли. Я думал, что в квалификации мы будем близки, но не совсем в борьбе – до последнего круга, когда все сошлось воедино. Баланс стал немного более приятным, и я смог держаться.
Мы выбрали конфигурацию с более низкой прижимной силой и, естественно, были быстрее на прямых. В поворотах приходилось труднее.
Новое днище сработало хорошо – не знаю, какая прибавка, но оно точно сработало. Все стараются как могут, чтобы улучшить эффективность болида.
Интересно, что «Феррари» невероятно быстра в поворотах, но медленнее на прямых. «Макларен» где-то посередине, а мы невероятно быстры на прямых, но медленные в поворотах.
Все может сложиться довольно любопытно. Надеюсь на захватывающую гонку с борьбой между многими командами», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
Гран-при Великобритании-2025. Ферстаппен выиграл квалификацию, Пиастри – 2-й, Норрис – 3-й