«Не думаю, что Браун понимает». Лоусон о том, что «Ред Булл» проигрывал бы «Рейсинг Буллз» без Ферстаппена

Лоусон раскритиковал Брауна после слов о двух командах «Ред Булл».

Пилот «Рейсинг Буллз» и бывший гонщик «Ред Булл» Лиам Лоусон отреагировал на реплику исполнительного директора «Макларена» Зака Брауна.

По мнению менеджера, без Макса Ферстаппена, который «тащит» «Ред Булл», австрийцы проигрывали бы второму коллективу.

«Не думаю, что Зак Браун понимает.

Легко комментировать разные вещи, когда ты не вовлечен и смотришь со стороны. Так что не думаю, что он понимает», – заявил новозеландец перед Гран-при Великобритании .

Лиам также поделился мыслями о собственном опыте выступлений за «Ред Булл» и «Рейсинг Буллз»:

«Полагаю, у меня и близко не было достаточного количества времени, чтобы как следует разобраться – я выступал [за «Ред Булл»] на двух трассах, где никогда раньше не был. За два уик-энда я не смог в достаточной мере почувствовать болид, чтобы что-то комментировать о скорости или чем-то таком, честно говоря.

Кроме того, мы работали над вещами, которые должны были улучшить ситуацию для меня, и так и не воспользовались ими.

Высказываться о машине «Рейсинг Буллз» я не могу, потому что провел в ней почти все время».

Зак Браун: «Не исключаю переход Ферстаппена в «Мерседес» уже в 2026-м. Без Макса «Ред Булл» был бы позади «Рейсинг Буллз»