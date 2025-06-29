Шарль Леклер: «Норрис и Пиастри были для нас слишком быстры. Третье место – лучший результат, которого мы могли добиться»

Леклер остался доволен третьим местом в Австрии.

Пилот «Феррари » Шарль Леклер подвел итоги Гран-при Австрии , отметив, что сегодня команде не хватило скорости, чтобы побороться с «Маклареном » за победу в гонки.

«Я довольно высоко оцениваю этот уик-энд для нашей команды. К сожалению, наш гоночный темп был недостаточно хорош.

Я думал о том, чтобы пойти на обгон в первом повороте, но Ландо Норрис «захлопнул мне калитку», что в свою очередь открыло другую калитку для Оскара Пиастри.

Ландо и Оскар сегодня были для нас слишком быстры, так что мы не могли бы сохранить второе место. Третье место – это лучшее, что мы могли сделать. Я ни о чем не жалею. Думаю, мы показали свой максимум. Просто нам не хватило темпа.

На первом отрезке я перестарался в начале, стараясь угнаться за «Макларенами», так что да, на первом отрезке шины изнашивались заметно сильнее.

В конечном счете, нам просто нужно стать быстрее. В этот уик-энд мы привезли несколько новинок, которые определенно помогли нам сделать шаг вперед. Но нам нужно продолжать двигаться в этом направлении, чтобы сократить отставание от «Макларена», пока соперники слишком быстры», – рассказал Леклер.

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