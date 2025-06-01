Контакт между болидами Ферстаппена и Леклера признали гоночным инцидентом

Стюарды не стали штрафовать Ферстаппена и Леклера.

Стюарды Гран-при Испании рассмотрели инцидент с участием Макса Ферстаппена и Шарля Леклера и признали случившееся гоночным инцидентом.

Ферстаппен плохо вышел из последнего поворота, что позволило Леклеру нагнать его и в итоге совершить обгон. В процессе борьбы на прямой болиды сблизились и между ними произошел легкий контакт.

«Машина №1 (Ферстаппен) потеряла сцепление с трассой при прохождении 14-го поворота, в результате чего пилот должен был защищать свою позицию от атак со стороны машины №16 (Леклер).

Машина №16 пошла на обгон машины №1 на старт-финишной прямой. Обе машины постепенно смещались навстречу друг другу в центре трассы, результатом чего стал небольшой контакт между машинами.

На рассмотрении оба пилота признали, что инцидента можно было избежать, и что все могло бы закончиться серьезной аварии. Тем не менее, явной вины одного из пилотов в случившемся не обнаружено. И с учетом обстоятельств случившееся признано гоночным инцидентом», – говорится в протоколе стюардов.

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