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Льюис Хэмилтон о техническом регламенте 2026 года: «Мне кажется, «Формула-1» движется в не самом правильном направлении»

Хэмилтон считает ошибочным текущий вектор развития «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о том, какими бы хотел видеть болиды «Формулы-1», и отметил, что современные машины стали слишком медленными и тяжелыми.

«Лично мне кажется, что «Формула-1» движется в не самом правильном направлении. Хотя, может быть, следующий сезон преподнесет приятный сюрприз и новые болиды окажутся действительно неплохими.

Однако сейчас, с учетом того, в каком направлении движется «Формула-1», болиды должны стать медленнее. И тяжелее. То есть, да, в следующем году болиды должны стать чуть легче (по минимально допустимой массе), но болиды нынешнего поколения – самые тяжелые их всех, на которых я когда-либо выступал в «Формуле-1».

Еще мне не хватает звука двигателей. Когда ты слышишь рокот двигателя V12 на болиде «Феррари» – то понимаешь, что это и есть страсть.

И как только мы перешли на двигатели V6, все изменилось. Да, я понимаю, что с точки зрения заботы об экологии это в целом был хороший ход, но никто не может отрицать того факта, что ощущения от звука современных болидов совсем не такие же, чем от «Феррари» Михаэля Шумахера 2003 года, когда она проезжает мимо», – рассказал Хэмилтон.

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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
logoЛьюис Хэмилтон
техника
logoФеррари
logoФормула-1
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