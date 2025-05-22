Льюис Хэмилтон о техническом регламенте 2026 года: «Мне кажется, «Формула-1» движется в не самом правильном направлении»

Хэмилтон считает ошибочным текущий вектор развития «Ф-1».

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о том, какими бы хотел видеть болиды «Формулы-1», и отметил, что современные машины стали слишком медленными и тяжелыми.

«Лично мне кажется, что «Формула-1 » движется в не самом правильном направлении. Хотя, может быть, следующий сезон преподнесет приятный сюрприз и новые болиды окажутся действительно неплохими.

Однако сейчас, с учетом того, в каком направлении движется «Формула-1», болиды должны стать медленнее. И тяжелее. То есть, да, в следующем году болиды должны стать чуть легче (по минимально допустимой массе), но болиды нынешнего поколения – самые тяжелые их всех, на которых я когда-либо выступал в «Формуле-1».

Еще мне не хватает звука двигателей. Когда ты слышишь рокот двигателя V12 на болиде «Феррари» – то понимаешь, что это и есть страсть.

И как только мы перешли на двигатели V6, все изменилось. Да, я понимаю, что с точки зрения заботы об экологии это в целом был хороший ход, но никто не может отрицать того факта, что ощущения от звука современных болидов совсем не такие же, чем от «Феррари » Михаэля Шумахера 2003 года, когда она проезжает мимо», – рассказал Хэмилтон.

Расклады на «Ф-1» в Монако: Ферстаппен продолжит свержение «Макларенов»?