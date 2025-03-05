Штайнер допустил уход Леклера из «Феррари».

Бывший руководитель «Хааса » Гюнтер Штайнер считает, что Шарль Леклер может сменить команду в обозримом будущем и отправиться на поиски нового вызова.

«Я бы сказал, что Леклеру нужен новый вызов. Как мне кажется, он уже провел много времени в «Феррари », и порой гонщику нужны перемены, и они могут пойти ему на пользу. Как Льюис ушел из «Мерседеса» в «Феррари».

Мне кажется, Шарлю нужно что-то новое, потому что в какой-то момент все может стать рутиной. Сейчас Леклер не имеет возможности выиграть чемпионат – может быть, такая возможность появится в какой-то другой команде, если ему повезет.

Хотя заранее никогда не знаешь. Ведь ему может и не повезти, и он допустит ошибку с выбором команды, как это делал Фернандо Алонсо », – рассказал Штайнер.

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