Экс-гоночный директор «Ф-1» Виттих: «Причину увольнения до сих пор не назвали. Плохих отношений с президентом ФИА не было – мы мало контактировали»

Виттих все еще не понимает, почему его уволили из ФИА.

Нильс Виттих, покинувший пост гоночного директора «Формулы-1» по ходу сезона-2024, сообщил, что причины разрыва с ФИА остались загадкой.

«Я не видел никаких признаков, что что-то не работает или есть причины для перестановки. В этом плане решение стало полным сюрпризом. И остается по сей день.

На самом деле я пытался [выяснить причину]. Но так и не получил ответ. Мне до сих пор не назвали причину. И в последний раз я говорил с президентом ФИА [Мохаммедом бен Сулайемом] в прошлом году в Китае . Так что не могу сказать, что возникали проблемы или были плохие отношения. Я относительно мало контактировал с ним», – заявил специалист в эфире немецкого Sky.

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