Карлос Сайнс: «Норрис и я, Леклер и я, Албон и я – пары двух топ-гонщиков. Буду стремиться к такому, если стану боссом команды»
Сайнс не принимает ставку команд на одного лидера.
Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс сообщил, что в новом коллективе, как ранее в «Макларене» и «Феррари», у напарников будет равный статус.
«Ландо [Норрис] и я, Шарль [Леклер] и я, Алекс [Албон] и я – пары двух топ-гонщиков.
Если я будущем я стану боссом команды, буду стремиться к такому. Не понимаю, как можно не захотеть работать с двумя пилотами, которые подгоняют друг друга и являются лидерами вместе», – заявил испанец в интервью SoyMotor.
Карлос Сайнс: «На момент моего ухода Леклер и «Феррари» были готовы к борьбе за титул. С приходом Хэмилтона шансы должны еще увеличиться»
Карлос Сайнс: «Болид «Уильямса»-2024 чуть лучше, чем я ожидал, нет огромного отставания»
Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: f1oversteer.com
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