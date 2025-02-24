Карлос Сайнс: «Норрис и я, Леклер и я, Албон и я – пары двух топ-гонщиков. Буду стремиться к такому, если стану боссом команды»

Сайнс не принимает ставку команд на одного лидера.

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс сообщил, что в новом коллективе, как ранее в «Макларене » и «Феррари», у напарников будет равный статус.

«Ландо [Норрис] и я, Шарль [Леклер] и я, Алекс [Албон ] и я – пары двух топ-гонщиков.

Если я будущем я стану боссом команды, буду стремиться к такому. Не понимаю, как можно не захотеть работать с двумя пилотами, которые подгоняют друг друга и являются лидерами вместе», – заявил испанец в интервью SoyMotor.

Карлос Сайнс: «На момент моего ухода Леклер и «Феррари» были готовы к борьбе за титул. С приходом Хэмилтона шансы должны еще увеличиться»

Карлос Сайнс: «Болид «Уильямса»-2024 чуть лучше, чем я ожидал, нет огромного отставания»