Ферстаппен не будет менять пилотаж из-за возможного бана: «Я уже был в таком положении»

Ферстаппен пообещал не снижать агрессию на трассе.

Пилот «Ред Булл » Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, будет ли он менять пилотаж на трассе из-за опасной ситуации по штрафным баллам.

На счету четырехкратного чемпиона «Формулы-1» восемь баллов, как и у гонщика «Астон Мартин » Фернандо Алонсо . Первые штрафные очки нидерландца «сгорят» лишь в конце июня. Если Макс наберет еще четыре балла за ближайшие месяцы, то пропустит один Гран-при.

«Нет, но я уже был в таком положении. Думаю, я уже набирал девять или десять баллов, так что надо просто контролировать ситуацию», – заявил Ферстаппен.

Макс также подтвердил, что не собирается пропускать этапы из-за того, что у него и Келли Пике должен родиться ребенок:

«Ну, я не могу пропустить гонку, если только не наберу слишком много баллов за мат – возможно все. Но в «Ф-1» такого нет, я не могу взять двухмесячный отпуск.

Рождение ребенка во время уик-энда? Если такое случится, значит, случится. Я ничего не могу поделать. К сожалению, у пилотов «Ф-1» нет отгулов. Но в то же время рожать не мне, верно?»

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