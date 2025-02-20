Ферстаппен не будет менять пилотаж из-за возможного бана: «Я уже был в таком положении»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о том, будет ли он менять пилотаж на трассе из-за опасной ситуации по штрафным баллам.
На счету четырехкратного чемпиона «Формулы-1» восемь баллов, как и у гонщика «Астон Мартин» Фернандо Алонсо. Первые штрафные очки нидерландца «сгорят» лишь в конце июня. Если Макс наберет еще четыре балла за ближайшие месяцы, то пропустит один Гран-при.
«Нет, но я уже был в таком положении. Думаю, я уже набирал девять или десять баллов, так что надо просто контролировать ситуацию», – заявил Ферстаппен.
Макс также подтвердил, что не собирается пропускать этапы из-за того, что у него и Келли Пике должен родиться ребенок:
«Ну, я не могу пропустить гонку, если только не наберу слишком много баллов за мат – возможно все. Но в «Ф-1» такого нет, я не могу взять двухмесячный отпуск.
Рождение ребенка во время уик-энда? Если такое случится, значит, случится. Я ничего не могу поделать. К сожалению, у пилотов «Ф-1» нет отгулов. Но в то же время рожать не мне, верно?»
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