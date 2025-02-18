Макс Ферстаппен о штрафах за мат: «Предпочитаю не говорить, у меня могут возникнуть проблемы»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен ответил на вопрос о ужесточении штрафов за нецензурную лексику.
Чемпион «Формулы-1» отбыл общественные работы в Руанде из-за матного слова. После этого ФИА объявила, что гонщиков будут наказывать дисквалификацией на месяц за многократные дисциплинарные нарушения.
«Предпочитаю не говорить об этом, у меня могут возникнуть проблемы», – заявил нидерландец перед шоу F1 75 – общей презентацией ливрей «Ф-1».
В 2014 году Жозе Моуринью, тренировавший «Челси», прокомментировал судейство:
«Я предпочитаю не говорить. Если я заговорю, то у меня будут большие проблемы».
Президент ФИА допустил, что радиопереговоры гонщиков «Ф-1» прекратят транслировать в прямом эфире из-за мата
Мохаммед бен Сулайем об общественных работах Ферстаппена: «Такое ощущение, люди думали, что президент ФИА собирается отправить Макса чистить туалеты»
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