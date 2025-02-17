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Гонщик WRC Фурмо за мат оштрафован на 10 000 евро по новым правилам ФИА

Адриан Фурмо, выступающий в чемпионате мира по ралли (WRC) за «Хендэ», получил штраф в 10 000 евро, а также наказание в 20 000 евро условно за использование нецензурного слова во время ТВ-интервью на Ралли Швеции.

По окончании 18-го спецучастка француз упомянул собственную ошибку, сказав «we fucked up yesterday» («мы облажались вчера»).

Стюарды приняли во внимание тот факт, что пилот не собирался кого-либо оскорблять, но подчеркнули, что решение принято в соответствии с указаниями ФИА. Ранее Федерация ужесточила наказания за дисциплинарные нарушения и использование бранных слов.

ФИА ужесточила штрафы за дисциплинарные нарушения – вплоть до месячной дисквалификации

Президент ФИА допустил, что радиопереговоры гонщиков «Ф-1» прекратят транслировать в прямом эфире из-за мата

Опубликовал: Михаил Ширяев
Источник: Autosport
Хендэ
чемпионат мира по ралли
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