Жак Вильнев: «В определенной степени современные болиды «Ф-1» переросли трассу «Спа»
Чемпион «Формулы-1» 1997 года считает, что сокращение количества европейских этапов является неизбежностью в современных реалиях.
По условиям нового контракт Гран-при Бельгии в скором времени будет проводиться раз в два года, что вызвало недовольство у болельщиков. Вильнев же считает, что отчасти это связано и с особенностями самого трека.
«Слишком много европейских гонок проходят рядом друг с другом. При этом в Европе много желающих проводить Гран-при, но в календаре просто нет места. И при этом европейские Гран-при не приносят «Формуле-1» так уж много денег.
Да, эти гонки нужны командам и болельщикам, но с финансовой точки зрения они являются для «Формулы-1» далеко не лучшим вариантом. «Формула-1» не может позволить себе резко отказаться от какой-то гонки на Ближнем Востоке, в Азии или в Северной Америке, которые приносят серии большие деньги. При этом «Формуле-1» нужно возвращаться в Африку. «Ф-1» нужны новые рынки, и серия может выйти на какой-то новый рынок как раз счет таких условий проведения этапа в Спа.
При этом, если говорить конкретно о «Спа», можно сказать, что современные болиды «Формулы-1» в определенной степени переросли эту трассу. То есть, тот же знаменитый поворот «О’Руж» перестал быть для болидов «Ф-1» поворотом и проходить этот участок довольно опасно.
И это досадно, ведь «Спа» – прекрасная, очень красивая трасса, и выступать на ней очень интересно. Это одна из моих любимых трасс вообще, там проходили отличные гонки. Но и наличие слишком опасного поворота на трассе – это бессмысленно», – рассказал Вильнев.
«Ф-1» убирает в ротацию трек-монумент для новых Гран-при. А почему шейхоэтапы неприкасаемы?
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