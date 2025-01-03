Карун Чандок: «Дал бы Норрису и Пиастри равный статус в «Макларене» до летнего перерыва»
Комментатор и бывший пилот «Формулы-1» Карун Чандок поделился мнением о командных приказах в противостоянии Ландо Норриса и Оскара Пиастри в «Макларене» в 2025 году.
«Я бы дал им обоим равный статус первого номера – пожалуй, до летнего перерыва, потому что считаю, что они в одинаковой степени заслужили такой статус.
Оскар на подъеме. Ландо был первым номером [в 2024 году], без сомнений. Ландо был быстрее. Однако Оскар показал потрясающий прогресс со своего дебютного сезона и продолжит прибавлять.
Так что я предоставил бы им равный статус, а летом оценил бы ситуацию. Если будет борьба за титул, то я бы более решительно назвал их первым и вторым пилотами после летнего перерыва», – заявил Чандок.
У «Макларена» лучшая пара пилотов в 2025-м по версии PlanetF1, у «Уильямса» – 4-я, у «Мерседеса» – 5-я
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