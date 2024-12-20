Лиам Лоусон о методах подготовки Гельмута Марко: «Я благодарен, ведь такой подход сформировал нас как гонщиков»

Лоусон отметил уровень подготовки в молодежной программе «Ред Булл».

Будущий пилот «Ред Булл» и новый напарник Макса Ферстаппена рассказал, что жесткие методы работы Гельмута Марко с молодыми гонщиками дают свои плоды и помогают им подготовиться к «Формуле-1».

Лоусон в следующем году проведет свой дебютный полноценный сезон в «Ф-1».

«Мне кажется, что будучи юниором «Ред Булл» ты сталкиваешься с этим давлением с самого раннего детства. Ну и, разумеется, я никогда не забуду звонки Гельмута Марко в шесть утра – когда мне было 16 лет. Так что ты привыкаешь к этому давлению при работе еще будучи юниором.

И я очень за это благодарен, ведь такой подход и сформировал нас как гонщиков, чтобы мы были готовы к переходу в «Формулу-1». Думаю, если у вас нет такой подготовки, то при переходе в «Ф-1» вам придется нелегко. Лично я не могу представить, как бы сделал это, если бы не прошел через такую подготовку.

Что касается давления общественности, в тех же соцсетях, то самый простой способ – просто ничего этого не читать. Думаю, это то, чему я успел научиться за то короткое время, которое уже успел провести в «Формуле-1».

Мы тратим годы на то, чтобы подготовиться к управлению этими болидами, чтобы быть достаточно физически развитыми и справляться с нагрузками, давлением. Но к чему ты порой оказываешься не готов – так это к давлению общественности, общению с внешним миром и необходимости взаимодействовать с этим внешним миром.

К счастью, я уже успел опробовать все это на вкус, и, если честно, лучший вариант справляться с этим – просто ничего этого не читать. Я знаю, что такой подход вряд ли всем понравится, но лично я думаю о потрясающей возможности выступать в «Ф-1» и я сосредоточен только на том, чтобы постараться выжать из этой возможности максимум», – рассказал Лоусон .

Новобранец «Ред Булл» в «Ф-1»: лихач и в медиа, и на треке. Хватило 11 Гран-пр и