Зак Браун: «Не думаю, что нам нужно будет что-то говорить Норрису и Пиастри»

Браун уверен в разумном настрое Норриса и Пиастри.

Исполнительный директор «Макларена » отметил, что команда поговорит со своими пилотами в преддверии завтрашнего Гран-при Абу -Даби, на котором Норрис и Пиастри будут стартовать с первого ряда.

В «Макларене» надеются, что гонщики не будут агрессивно бороться друг с другом и добьются результата, необходимого команде для победы в Кубке конструкторов.

«Вечером мы выработаем какой-то вариант правил, но гонщики и сами прекрасно понимают, что происходит. Так что я не думаю, что нам вообще нужно будет им что-то говорить. Думаю, они и сами понимают, в чем заключается наш план», – рассказал Браун .

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