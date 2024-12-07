Зак Браун: «Не думаю, что нам нужно будет что-то говорить Норрису и Пиастри»
Браун уверен в разумном настрое Норриса и Пиастри.
Исполнительный директор «Макларена» отметил, что команда поговорит со своими пилотами в преддверии завтрашнего Гран-при Абу-Даби, на котором Норрис и Пиастри будут стартовать с первого ряда.
В «Макларене» надеются, что гонщики не будут агрессивно бороться друг с другом и добьются результата, необходимого команде для победы в Кубке конструкторов.
«Вечером мы выработаем какой-то вариант правил, но гонщики и сами прекрасно понимают, что происходит. Так что я не думаю, что нам вообще нужно будет им что-то говорить. Думаю, они и сами понимают, в чем заключается наш план», – рассказал Браун.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Sky Sports
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