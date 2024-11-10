Фредерик Вассер о переносе квалификации в Бразилии: «Нам не на что жаловаться. Это был единственный шанс провести Гран-при»
Вассер похвалил ФИА за проведение Гран-при Сан-Паулу. Из-за погодных условий квалификацию пришлось переносить на утро воскресенья, и несмотря на дождь этап все-таки состоялся.
«Нам не на что жаловаться. В конечном счете, мы ведь смогли провести эту гонку. И Гран-при получился хорошим. Когда я прибыл на трассе в 5 утра, на трибунах уже собрались тысячи болельщиков. Так что нам было важно тоже сделать свою работу.
Да, конечно, обстоятельства были далеко не идеальными – ни для команд, ни для кого-либо другого. Но в конечном счете это был единственный вариант провести гонку и я думаю, что решение было принято верное», – рассказал Вассер.
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Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Speed Week
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