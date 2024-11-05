Нико Хюлькенберг о дисквалификации: «Маршалы толкали меня и были очень довольны собой: «Вперед, гонка еще не закончена»
Пилоту «Хааса» Нико Хюлькенбергу показали черный флаг на Гран-при Сан-Паулу за помощь маршалов при возвращении на трассу.
«Мы ехали нормально – не ужасно, но и не потрясающе, но после пит-стопа гонка для нас завершилась достаточно быстро.
[Маршалы] вышли, они толкали меня и были очень довольны собой. Они отмечали это, толкали меня и говорили: «Ну же, вперед, гонка еще не закончена!»
В такой момент фактически не думаешь, тебе все равно, ты просто продолжаешь, а разбираешься с последствиями позже», – рассказал немецкий гонщик.
Нико также подвел итоги этапа для «Хааса» – команда не заработала ни единого очка:
«Условия оказались одними из самых тяжелых, которые у меня когда-либо были в гонках. Невероятно низкий уровень сцепления и очень-очень узкое рабочее окно. Было очень трудно не допускать ошибок.
Надо просто начать все заново. Это очень темный уик-энд для нас, мы приняли множество плохих решений по той или иной причине – просто надо восстановиться».
Хюлькенберг дисквалифицирован на Гран-при Сан-Паулу за помощь при возвращении на трассу
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