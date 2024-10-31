На Гран-при Бразилии Джонни Херберт снова будет работать одним из стюардов

Херберт будет одним из стюардов на Гран-при Бразилии .

Бывший пилот «Формулы-1» входил в число стюардов на этапе в Мехико – и был одним из тех, кто выписал Максу Ферстаппену два 10-секундных штрафа за слишком агрессивный пилотаж и нарушения правил в борьбе с Ландо Норрисом.

После гонки отец Макса Йос Ферстаппен обвинил судей в предвзятости, а Херберт выступил с ответным заявлением.

Йос Ферстаппен: «Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают»

«Обвинения в предвзятости абсолютно смехотворны». Джонни Херберт ответил на обвинения со стороны Йоса Ферстаппена