На Гран-при Бразилии Джонни Херберт снова будет работать одним из стюардов
Херберт будет одним из стюардов на Гран-при Бразилии.
Бывший пилот «Формулы-1» входил в число стюардов на этапе в Мехико – и был одним из тех, кто выписал Максу Ферстаппену два 10-секундных штрафа за слишком агрессивный пилотаж и нарушения правил в борьбе с Ландо Норрисом.
После гонки отец Макса Йос Ферстаппен обвинил судей в предвзятости, а Херберт выступил с ответным заявлением.
Йос Ферстаппен: «Макс не собирается менять свой стиль пилотажа только потому, что так решили несколько стюардов, которые его недолюбливают»
«Обвинения в предвзятости абсолютно смехотворны». Джонни Херберт ответил на обвинения со стороны Йоса Ферстаппена
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: официальный сайт ФИА
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