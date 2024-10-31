Гельмут Марко: «Стало очевидно, что в «Ф-1» нелинейная система штрафов»

Марко пожаловался на непоследовательное судейство в «Ф-1».

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко признал один из двух десятисекундных штрафов Макса Ферстаппена на Гран-при Мехико и порассуждал о работе стюардов в «Формуле-1».

«Дуэль Ферстаппена и Норриса в Мексике вызвала активные обсуждения, как и суровый вердикт – по десять секунд Ферстаппену за каждый эпизод.

На мой взгляд, штрафы также можно рассматривать на фоне горячих дискуссий после Гран-при США – частично как чрезмерную реакцию. Думаю, первый десятисекундный штраф в борьбе Макса и Ландо очень суровый, но во втором инциденте Ферстаппен действовал слишком агрессивно, и такое наказание уместно.

В США и Мексике стало очевидно, что у нас нелинейная система штрафов. Ведь был другой эпизод в борьбе Переса и Стролла на Гран-при Мехико, и меня удивило, что там никого не наказали», – поделился мыслями Гельмут.

В интервью oe24 австриец также посетовал на то, что «нет четкой границы, нет последовательности», и призвал приглашать в стюарды профессионалов, а не бывших гонщиков.

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