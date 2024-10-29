Гельмут Марко: «Ред Булл» не может позволить себе еще одну такую гонку. В Мексике все пошло не так»
Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что думает о неудаче на Гран-при Мехико в свете борьбы в личном в командном зачетах.
«Мы не можем позволить себе еще одну такую гонку. Безусловно, будет очень тяжело, потому что, к примеру, на трассе в Бразилии есть очень медленные повороты, а для нас это настоящее проблемное место. Но впереди также Катар – думаю, у нас все еще есть шанс на победу там», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.
В интервью ORF Гельмут добавил:
«В Мексике фактически все, что могло пойти не так, пошло не так. Трудности начались в пятницу и продолжились во второй тренировке, которая в итоге ничего не дала, поскольку мы не смогли решить проблему.
Но нам все равно нужно где-то найти темп. На самом деле мы отметили, что в медленных поворотах по-прежнему уступаем «Феррари» и «Макларену», к примеру – это нехороший признак.
В то же время в календаре остаются два трека, Катар и Лас-Вегас, где мы должны проявить себя лучше. Если снова не будет проблем в практиках, мы должны найти нужные настройки и вновь немного сократить отставание от соперников».
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