Гельмут Марко: «Ред Булл» не может позволить себе еще одну такую гонку. В Мексике все пошло не так»

«Ред Булл» нельзя повторять мексиканский провал, заявил Марко.

Советник «Ред Булл » Гельмут Марко сообщил, что думает о неудаче на Гран-при Мехико в свете борьбы в личном в командном зачетах.

«Мы не можем позволить себе еще одну такую гонку. Безусловно, будет очень тяжело, потому что, к примеру, на трассе в Бразилии есть очень медленные повороты, а для нас это настоящее проблемное место. Но впереди также Катар – думаю, у нас все еще есть шанс на победу там», – заявил Марко в эфире немецкого Sky.

В интервью ORF Гельмут добавил:

«В Мексике фактически все, что могло пойти не так, пошло не так. Трудности начались в пятницу и продолжились во второй тренировке, которая в итоге ничего не дала, поскольку мы не смогли решить проблему.

Но нам все равно нужно где-то найти темп. На самом деле мы отметили, что в медленных поворотах по-прежнему уступаем «Феррари » и «Макларену », к примеру – это нехороший признак.

В то же время в календаре остаются два трека, Катар и Лас-Вегас, где мы должны проявить себя лучше. Если снова не будет проблем в практиках, мы должны найти нужные настройки и вновь немного сократить отставание от соперников».

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