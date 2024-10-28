Кристиан Хорнер: «В «Ф-1» заходят на очень опасную территорию: в какой момент ныряние в поворот перестает быть допустимым?»

Хорнер считает штрафы Ферстаппена в Мексике слишком суровыми .

Руководитель «Ред Булл » убежден, что в «Ф-1» нужно прояснить ситуацию с правилами борьбы, после того как Макс Ферстаппен получил два штрафа по 10 секунд на Гран-при Мехико и финишировал шестым.

«Макс выехал за пределы трассы в четвертом повороте, а затем в седьмом Ландо [Норрис] слишком поздно открыл траекторию, и оба выехали за границы.

Проблема, думаю, заключается в том, что мы заходим на очень опасную территорию: в какой момент ныряние в поворот перестает быть допустимым?

Думаю, ФИА и пилотам нужно сесть и решить, что приемлемо, а что нет. Я подумал, что сегодняшние два 10-секундных штрафа – это весьма суровое наказание.

Нужно всегда играть по правилам. Мы изучим этот вопрос и извлечем уроки из этой гонки, но сегодня для нас куда большее значение имело то, что у нас не было темпа. Вот на чем мы сконцентрируемся в ближайшие пять дней», – отметил Хорнер .

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