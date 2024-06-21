Джонни Херберт: «Риккардо пора повесить шлем на гвоздь. Вильнев попал в точку»

Теги Макларен Жак Вильнев Джонни Херберт Карлос Сайнс Формула-1 Даниэль Риккардо Макс Ферстаппен Шарль Леклер Ландо Норрис Оскар Пиастри РБ Авто

Херберт согласился с критикой Риккардо со стороны Вильнева.

Бывший пилот «Формулы-1» Джонни Херберт прокомментировал перепалку между гонщиком «РБ» Даниэлем Риккардо и чемпионом мира 1997 года Жаком Вильневом.

По мнению Херберта, Вильнев был прав, а Риккардо следует завершить карьеру в «Ф-1».

«Я многие годы не вижу [конкурентоспособности] от Даниэля. В этом году он провел одну сильную гонку – и все. Даниэль не смог взять ситуацию под контроль. Это спорт, где ожидания очень высоки, и он их не оправдывает.

Я не вижу прежнего Даниэля. На мой взгляд, все началось с «Макларена» и Ландо [Норриса]. Ландо оказался быстрее. Случались исключения, как в Монце, но этого недостаточно. Надо добиваться такого каждый раз. Вот что делают Ландо, Оскар [Пиастри], Макс [Ферстаппен], Чарли (Шарль Леклер – Спортс) и Карлос [Сайнс]. Хорошие пилоты способны давать результат постоянно.

Раньше Даниэль мог. Нет сомнений в его навыках. В прошлом он был в форме все время, его называли «Мистер обгон», он совершал фантастические обгоны. Но, начиная с «Макларена», подобного нет.

Я видел, что сказал Жак и как он это сказал. Это правда. Некоторым порой не нравится правда. Жак попал в точку.

У Даниэля не получается, так что пора повесить шлем на гвоздь. Я действительно так считаю. Многим подобное может не понравиться, но это правда. Должны быть результаты. Если их нет, возникают вопросы», – сообщил Херберт.

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7 комментариев
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Как минимум, уже второй.
Рикк и ему в ответ проматерится?
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Да, перезагрузить карьеру не получилось у него нормально..
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Со всей симпатией относясь к Джонни и особенно - за победу его в Нюрбургринге в 1999 должен напомнить, что сам он в период 1995-2000 (т.е. 6 лет) лишь единожды обошёл напарника по итогам сезона.

Дэн точно миновал пик своей формы и не смог перезапустить карьеру в этом году, но он по общему впечатлению не хуже Сарджента, Чжоу (возможно - и Боттаса), пары из Альпин и возможно Лэнса с Пересом. Потому желание именно его "пригвоздить" выглядит не совсем оправданно. Тем более со стороны тех, кто сам последние годы не был топ-пилотом (будь то Жак или Джонни)
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