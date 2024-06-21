Джонни Херберт: «Риккардо пора повесить шлем на гвоздь. Вильнев попал в точку»

Херберт согласился с критикой Риккардо со стороны Вильнева.

Бывший пилот «Формулы-1» прокомментировал перепалку между гонщиком « » и чемпионом мира 1997 года Жаком Вильневом.

По мнению Херберта, Вильнев был прав, а Риккардо следует завершить карьеру в «Ф-1».

«Я многие годы не вижу [конкурентоспособности] от Даниэля. В этом году он провел одну сильную гонку – и все. Даниэль не смог взять ситуацию под контроль. Это спорт, где ожидания очень высоки, и он их не оправдывает.

Я не вижу прежнего Даниэля. На мой взгляд, все началось с «Макларена» и [Норриса]. Ландо оказался быстрее. Случались исключения, как в Монце, но этого недостаточно. Надо добиваться такого каждый раз. Вот что делают Ландо, [Пиастри], Макс [Ферстаппен], Чарли (Шарль Леклер – Спортс) и Карлос [Сайнс]. Хорошие пилоты способны давать результат постоянно.

Раньше Даниэль мог. Нет сомнений в его навыках. В прошлом он был в форме все время, его называли «Мистер обгон», он совершал фантастические обгоны. Но, начиная с «Макларена», подобного нет.

Я видел, что сказал Жак и как он это сказал. Это правда. Некоторым порой не нравится правда. Жак попал в точку.

У Даниэля не получается, так что пора повесить шлем на гвоздь. Я действительно так считаю. Многим подобное может не понравиться, но это правда. Должны быть результаты. Если их нет, возникают вопросы», – сообщил Херберт.

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Жак Вильнев: «Риккардо надо быть толстокожим и не переходить на личности. Рад узнать, что я слишком часто ударялся головой»

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