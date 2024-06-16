Нико Хюлькенберг: «Мне впервые за карьеру удалось так рано решить вопрос со своим будущим – это приятная ситуация»

Теги Ауди Нико Хюлькенберг Формула-1 Хаас Авто

Хюлькенберг доволен ранней договоренностью с «Ауди».

Пилот «Хааса» отметил, что впервые за карьеру в «Формуле-1» может не беспокоиться за свое будущее к моменту начала летнего отрезка в чемпионата – когда обычно в «Ф-1» начинается наиболее активная фаза переходов гонщиков.

«Честно говоря, в данный момент мне мало чем нужно заниматься в этом отношении. И так будет продолжаться еще на протяжении как минимум 6-7 месяцев.

На самом деле, мне впервые за карьеру удалось так рано решить вопрос со своим будущим – зная, что именно ждет меня впереди. Вот почему я со стороны спокойно наблюдаю за тем, что происходит на рынке пилотов. И да, это и правда приятная ситуация», – рассказал Хюлькенберг.

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