Оскар Пиастри: «Леклер выступал на мегауровне в течение всего уик-энда»

Пиастри подвел итоги Гран-при Монако .

Пилот « » доволен вторым местом в Монако, а также отметил уровень своих выступлений в последних гонках.

«Сложная гонка. Вначале темп был невероятно медленным. Я успел мельком взглянуть на туннель, но у меня не было достаточно маленькой машины, чтобы вписаться в просвет.

Благодарен команде. Это был потрясающий уик-энд. Приятно добиться хорошего результата. Я выступал сильно на протяжении последних нескольких уик-эндов, но это не отражалось в результатах. Здорово попасть на подиум.

[Леклер] выступал на мегауровне в течение всего уик-энда. Они [« »] были быстры с первого же круга.

Я доволен вторым местом. Хороший результат для команды. Я очень, очень счастлив», – заявил Пиастри.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й