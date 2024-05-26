Оскар Пиастри: «Леклер выступал на мегауровне в течение всего уик-энда»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Формула-1 Шарль Леклер Оскар Пиастри Авто

Пиастри подвел итоги Гран-при Монако .

Пилот «Макларена» доволен вторым местом в Монако, а также отметил уровень своих выступлений в последних гонках.

«Сложная гонка. Вначале темп был невероятно медленным. Я успел мельком взглянуть на туннель, но у меня не было достаточно маленькой машины, чтобы вписаться в просвет.

Благодарен команде. Это был потрясающий уик-энд. Приятно добиться хорошего результата. Я выступал сильно на протяжении последних нескольких уик-эндов, но это не отражалось в результатах. Здорово попасть на подиум.

Шарль [Леклер] выступал на мегауровне в течение всего уик-энда. Они [«Феррари»] были быстры с первого же круга.

Я доволен вторым местом. Хороший результат для команды. Я очень, очень счастлив», – заявил Пиастри.

Гран-при Монако-2024. Леклер выиграл гонку, Пиастри – 2-й, Сайнс – 3-й, Ферстаппен – 6-й

3 комментария
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Насколько же эмоциональным было это радио монегаска… на самом деле очень важная победа, отец бы гордился😥
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Ответ Клименко
Пиастри тоже хорошо выступал. Мне кажется он быстрее Норриса. Думаю на 4 сезон начнет стабильно опережать Ландо
В квале он точно быстрее. Но в гонке ещё не на том уровне. Вот и сегодня не хватило резины в конце, и темп упал. Был бы Китай, Сайнц и Ландо легко проехали мимо.
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+2
Пиастри тоже хорошо выступал. Мне кажется он быстрее Норриса. Думаю на 4 сезон начнет стабильно опережать Ландо
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