Карлос Сайнс: «Я рад за Леклера. И то, что мне удалось разделить с ним подиум с третьим местом – здорово для «Феррари»

Сайнс остался доволен своим выступлением на .

Пилот «Феррари» отметил, что из-за прокола колеса на старте ему пришлось понервничать, но возможность вернуться в гонку после красного флага дала ему шанс отыграться, чем он и воспользовался, финишировав третьим.

«Гонка получилась очень напряженной. Ощущения на первом круге были очень плохими, но затем настроение быстро вернулось в норму и стало отличным, как только нас восстановили на третьей позиции на старте.

После этого у нас был очень хороший гоночный темп, он в полной мере соответствовал ожиданиям. Просто на улицах Монако совершенно невозможно обгонять.

Тем не менее, я действительно счастлив за , который сумел выиграть свой домашний Гран-при. И то, что мне удалось разделить с ним попадание на подиум, закончив гонку на третьем месте – это здорово для всей нашей команды. И я чувствую, что мы становимся все сильнее», – рассказал .

Леклер впервые выиграл домашнюю гонку. У «Феррари» – двойной подиум