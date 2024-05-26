Карлос Сайнс: «Я рад за Леклера. И то, что мне удалось разделить с ним подиум с третьим местом – здорово для «Феррари»

Теги Гран-при Монако Феррари Карлос Сайнс Формула-1 Шарль Леклер Авто

Сайнс остался доволен своим выступлением на Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» отметил, что из-за прокола колеса на старте ему пришлось понервничать, но возможность вернуться в гонку после красного флага дала ему шанс отыграться, чем он и воспользовался, финишировав третьим.

«Гонка получилась очень напряженной. Ощущения на первом круге были очень плохими, но затем настроение быстро вернулось в норму и стало отличным, как только нас восстановили на третьей позиции на старте.

После этого у нас был очень хороший гоночный темп, он в полной мере соответствовал ожиданиям. Просто на улицах Монако совершенно невозможно обгонять.

Тем не менее, я действительно счастлив за Шарля, который сумел выиграть свой домашний Гран-при. И то, что мне удалось разделить с ним попадание на подиум, закончив гонку на третьем месте – это здорово для всей нашей команды. И я чувствую, что мы становимся все сильнее», – рассказал Сайнс.

Леклер впервые выиграл домашнюю гонку. У «Феррари» – двойной подиум

6 комментариев
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Ответ Великий Алонсо
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Алонсо без очков, але
+6
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+6
Ответ Великий Алонсо
Комментарий скрыт
Сайнс не позволяет себе так проваливаться, как Перес.
По чистому темпу он, конечно, уступает талантам поколения вроде Леклера или Ферстаппена, но это умный и далеко не медленный гонщик.
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Ответ Великий Алонсо
Алонсо 2х чемпион мира, Сасайнс кто? Молчишь? Свободен.
Фуфлонса очередная в пролете 😂
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Ответ Великий Алонсо
Алонсо 2х чемпион мира, Сасайнс кто? Молчишь? Свободен.
Алонсо тогда кто? Терять свою гонку ради оттормаживания Рикьярдо ради Стролла) Это надо до такого докатиться, а ещё 2х чемпион мира
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