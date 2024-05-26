Шарль Леклер: «В последних гонках у нас были хорошие старты. Главное – не делать ничего безумного»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер рассказал о настрое перед стартом Гран-при Монако.

Пилот «Феррари» отметил, что постарается сохранить лидерство на старте, а потом уверенно провести гонку, чтобы впервые выиграть свой домашний этап.

«Какой бы утомительной ни вышла эта неделя – просто из-за уровня концентрации, который тебе нужно удерживать в этот уик-энд, – сейчас я этого переутомления не чувствую. Я просто очень воодушевлен и с нетерпением жду возможности сесть за руль болида и выполнить свою работу.

Как мне кажется, в последнее время у нас были хорошие старты в гонках. Так что нужно просто заняться свои делом и не совершать глупостей и не делать ничего безумного, да и темп у нас был хорошим на протяжении всего уик-энда. Я постараюсь справиться с задачей», – рассказал Леклер.

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