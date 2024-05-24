Шарль Леклер: «Я бы сказал, что сам способен еще прибавить в скорости»

Леклер остался доволен итогами пятничных практик перед .

По словам пилота « », команда была удовлетворена работой болида, и теперь ему нужно постараться прибавить в завтрашней квалификации.

«Думаю, на шинах «медиум» мы и правда смотрелись очень сильно. На «софте» же нам было трудно собрать хороший круг, были большие проблемы с трафиком.

Как бы то ни было, сейчас наша машина в целом работает очень хорошо, за рулем я чувствовал себя вполне комфортно. Тем не менее, теперь очень важно сохранить этот ритм и в третьей практике. Потому что это Монако. Может быть, сегодня я рисковал чуть сильнее других – и это окупилось. Однако главное будет происходить в квалификации – где атаковать станут все. Но да, к настоящему моменту мы действительно хорошо поработали.

Способна ли машина на что-то большее? Скорее, я бы сказал, что прибавить в скорости способен я сам. Если взять три сектора по отдельности, то станет видно, что если собрать лучшие из них в один круг, время можно будет очень сильно улучшить. На этом и нужно делать основной акцент завтра», – рассказал .

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