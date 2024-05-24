Шарль Леклер: «Я бы сказал, что сам способен еще прибавить в скорости»

Теги Гран-при Монако Феррари Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер остался доволен итогами пятничных практик перед Гран-при Монако.

По словам пилота «Феррари», команда была удовлетворена работой болида, и теперь ему нужно постараться прибавить в завтрашней квалификации.

«Думаю, на шинах «медиум» мы и правда смотрелись очень сильно. На «софте» же нам было трудно собрать хороший круг, были большие проблемы с трафиком.

Как бы то ни было, сейчас наша машина в целом работает очень хорошо, за рулем я чувствовал себя вполне комфортно. Тем не менее, теперь очень важно сохранить этот ритм и в третьей практике. Потому что это Монако. Может быть, сегодня я рисковал чуть сильнее других – и это окупилось. Однако главное будет происходить в квалификации – где атаковать станут все. Но да, к настоящему моменту мы действительно хорошо поработали.

Способна ли машина на что-то большее? Скорее, я бы сказал, что прибавить в скорости способен я сам. Если взять три сектора по отдельности, то станет видно, что если собрать лучшие из них в один круг, время можно будет очень сильно улучшить. На этом и нужно делать основной акцент завтра», – рассказал Леклер.

Монако 2 года ваял супергараж-конструктор для спасения Гран-при. Но «Ф-1» вновь грозит заменой – хочет еще 💸

4 комментария
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Если кто и сможет бросить тут вызов Максу так это Шарль
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Верю в тебя Шарль.
Желаю тебе поул в Монако и первую победу.
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я должен быстрее бежать, добавил Шарль
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Дождемся третью практику. Там в целом будет понятен расклад, если только не вмешается какой-нибудь дождик. Но видно, что Феррари здесь сильна.
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