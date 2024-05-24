Гельмут Марко: «Поставил бы на поул Леклера. Вопрос, сумеет ли «Ред Булл» разобраться с проблемами до квалификации»

Марко рассказал о трудностях «Ред Булл» в Монте-Карло.

Советник « » сообщил, что и остались недовольны машиной в пятничных тренировках перед Гран-при Монако.

«Похоже, мы выбрали слишком жесткие настройки. Скорость на длинных отрезках очень хорошая, но в ней нет смысла, если ты позади.

Надо настроить болид так, чтобы мы могли лучше проезжать поребрики. Макс сказал, что машина как кенгуру, у Переса такая же проблема. В то же время, учитывая результаты длинных отрезков, мы знаем, куда надо двигаться. Но сумеем ли мы разобраться до квалификации – вопрос», – произнес Марко в эфире немецкого Sky.

Гельмут отметил скорость пилота « » Шарля Леклера, который, по мнению консультанта, является главным претендентом на поул:

«Я бы поставил на Леклера».

Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:

Facebook | ВК | Telegram | Instagram