Гельмут Марко: «Поставил бы на поул Леклера. Вопрос, сумеет ли «Ред Булл» разобраться с проблемами до квалификации»

Теги Гран-при Монако Феррари Ред Булл Формула-1 Гельмут Марко Серхио Перес Макс Ферстаппен Шарль Леклер Авто

Марко рассказал о трудностях «Ред Булл» в Монте-Карло.

Советник «Ред Булл» Гельмут Марко сообщил, что Макс Ферстаппен и Серхио Перес остались недовольны машиной в пятничных тренировках перед Гран-при Монако.

«Похоже, мы выбрали слишком жесткие настройки. Скорость на длинных отрезках очень хорошая, но в ней нет смысла, если ты позади.

Надо настроить болид так, чтобы мы могли лучше проезжать поребрики. Макс сказал, что машина как кенгуру, у Переса такая же проблема. В то же время, учитывая результаты длинных отрезков, мы знаем, куда надо двигаться. Но сумеем ли мы разобраться до квалификации – вопрос», – произнес Марко в эфире немецкого Sky.

Гельмут отметил скорость пилота «Феррари» Шарля Леклера, который, по мнению консультанта, является главным претендентом на поул:

«Я бы поставил на Леклера».

Гран-при Монако-2024. 2-я практика. Леклер – 1-й, Хэмилтон – 2-й, Алонсо – 3-й, Ферстаппен – 4-й

🏎Все о «Формуле-1» в ваших соцсетях:
Facebook | ВК | Telegram | Instagram

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Он каждый раз так Макса подначивает перед квалификацией, ставя против него)
+1
0
+1
Леклера или Пиастри-Леклера?
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий