Оскар Пиастри: «Макларен» может бросить вызов «Ред Булл» в борьбе за Кубок конструкторов»

В «Макларене» допускают титул в «Формуле-1» уже в 2024 году.

Пилот « » сообщил, что британцы способны сразиться с « ».

«В Кубке конструкторов, конечно, можно бросить вызов. Если мы оба [с ] будем зарабатывать хорошие очки неделя за неделей.

Но пока мы сражались за победу на протяжении двух уик-эндов. Надо сделать так, чтобы мы стабильно претендовали на первое место. Если получится, то чемпионство будет приближаться естественным образом.

Так что мы сначала сосредоточимся на том, чтобы быть быстрыми, а потом посмотрим, какими будут результаты», – заявил Пиастри перед .

Оскар, занимающий шестое место в чемпионате, высказался и о борьбе в личном зачете:

«В этом году вряд ли. Будет очень и очень тяжело. Особенно если говорить о личном зачете и моей позиции – я даже не знаю, где я. Отставание серьезное. Так что я об этом не думаю».

Формула-1. Положение в личном зачете и Кубке конструкторов после Гран-при Эмилии-Романьи-2024

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