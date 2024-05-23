Фернандо Алонсо о проблемах «Астон Мартин»: «В прошлом году «Макларена» вылетал из первого сегмента квалификации, хотя у них отличная команда»

Теги Гран-при Монако Фернандо Алонсо Формула-1 Астон Мартин Авто

Алонсо не видит проблемы в спаде формы «Астон Мартин».

Двукратный чемпион «Формулы-1» уверен, что команде удастся отыграться после неудачного начала этого сезона и в дальнейшем доработать свою машину.

«Скажем так, «Формула-1» – это сложный спорт. В прошлом году команда «Макларен», вплоть до Гран-при Австрии, седьмого этапа сезона, боролась за выход из первого сегмента квалификации. У них отличная команда, отличные специалисты, отличная инфраструктуры и отличный бренд. Но они вылетали по итогам первого сегмента.

Потом ты находишь какое-то решение, которое заставляет твою машину начать оживать, и начинаешь менять все остальное. То же самое и с нами.

До середины прошлого сезона конкуренты смотрели на «Астон Мартин» как на ориентир, пытались копировать наши решения. Теперь уже нам нужно сосредоточиться на себе и вернуть утраченные позиции.

Что до прошедшего уик-энда, то когда вы не боретесь за место в топ-5/топ-7 или что-то подобное, порой полезно взять и полностью поменять настройки болида, или вообще перейти в режим тестов по ходу уик-энда. Потому что финиш на 9-й позиции…Ну, я предпочту устранить проблемы на машине, пожертвовав уик-эндом, а следующий раз начать все заново. В определенной степени это и случилось в Имоле», – рассказал Алонсо.

Вся «Ф-1» восхищена жаждой Алонсо до гонок и отказом уходить раньше 45 лет! Теперь пример даже для Хэмилтона

3 комментария
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Да у Астона сейчас тачка квалу у Хааса с трудном затащит, да у Рейсинг Буллс. В том же Монако для успешной гонки надо квальнуться нормально. А это пока не светит.
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Макларен вылетал из первого сегмента на болиде, спроектированном уже уволенными к тому времени людьми
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