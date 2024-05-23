Шарль Леклер: «Целью должна быть победа на Гран-при Монако»

Теги Гран-при Монако Феррари Макларен Ред Булл Формула-1 Шарль Леклер Авто

Леклер рассказал о целях «Феррари» на Гран-при Монако.

Пилот итальянской команды отметил, что надеется побороться за поул, и что в случае успеха у него будут хорошие шансы и на победу в гонке.

«Целью должна быть победа в Гран-при. На трех последних этапах мы видели, что «Ред Булл», «Макларен» и «Феррари» были очень близки по скорости в квалификации. А все мы знаем, насколько в Монако важен результат квалификации.

Так что нам нужно будет постараться собрать все воедино, и если мы сумеем оказаться на поуле, то у нас будут хорошие шансы добиться желаемого – а именно выиграть гонку.

При этом, как мне кажется, в Монако вы всегда начинаете с чистого листа. И что бы мы ни видели в четырех последних гонках, здесь ситуация вряд ли изменится [относительно привычной картины]. И нас могут ждать сюрпризы.

Мы уже видели что-то подобное на примере «Феррари» в 2021 году. Мы тогда были очень далеко [от лидеров], но затем приехали в Монако, и наша машина заработала очень хорошо. Так что посмотрим, где мы будем находиться относительно конкурентов по итогам пятницы. Хотя я буду удивлен, если мы не будем участвовать в борьбе за поул», – рассказал Леклер.

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